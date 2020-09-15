Российский бизнесмен Юрий Мильнер профинансирует поиски жизни в атмосфере Венеры

Об этом говорится на сайте основанного им фонда Breakthrough Initiatives. Группа исследователей будет состоять из физиков, астрономов, химиков и инженеров. Ее возглавит профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер. Ученые будут искать научные обоснования возможности жизни на планете. Как подчеркивается в пресс-релизе, решение о создании такой группы было принято после сообщений об обнаружении на Венере фосфина.