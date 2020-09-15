Суд приостановил рассмотрение иска телеканала Russia Today к Алексею Навальному, Любови Соболь и изданию Znak.com

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска телеканала Russia Today к Алексею Навальному, Любови Соболь и изданию Znak.com из-за публикации о накрутках просмотров роликов на YouTube. Суд выступил с таким предложением, поскольку Навальный, находящийся на лечении в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», не может участвовать в заседаниях. Представитель RT это решение поддержал.
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