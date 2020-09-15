США приостановили сотрудничество с Россией по антитеррору

Об этом сообщил Интерфаксу зам.главы МИДа Олег Сыромолотов. По его словам, в 2018-2019 годах в Вене прошли два раунда переговоров в рамках российско-американского диалога., который был запущен по поручению президентов двух стран. Потом он был приостановлен по инициативе американцев под надуманным предлогом.

Зам.министра выразил мнение, что Вашингтон не только не хочет восстановления отношений с Москвой, но и препятствует сохранению контактов по обоюдно выгодным вопросам. По его словам, в американском истэблишменте сейчас преобладает точка зрения о том, что чем хуже отношения с Россией, тем лучше.