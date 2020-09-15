Семья Михаила Ефремова, по данным источника ТАСС, пока не заключила соглашение с новым адвокатом Романом Филипповым

Между тем, другой источник утверждает, что юрист уже получил судебное уведомление. Известно, что Роман Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, он специализируется на гражданском и уголовном праве.

Напомним, — Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева после того, как суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в смертельном ДТП