Ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России продолжает увеличиваться

В Москве за последние сутки было выявлено более 700 случаев заражения. Это максимальный показатель с 30 июня.

Число заболевших по всей стране во второй раз с начала осени превысило показатель в 5,5 тысяч человек. Умерло от коронавируса за сутки 150 человек. Это самый высокий показатель с начала августа.

Лидерство по количеству вновь заболевших продолжает удерживать Москва. За минувшие сутки в столице выявлено 730 случаев СOVID-19. Такого не бывало с начала июля.

В Оперативном штабе столицы объяснили рост числа случаев коронавируса тем, что в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять инфекцию. Так, число ежедневных исследований выросло в среднем с 40 до 60 тысяч, а тест-системы стали точнее.

Другая причина роста числа зоболевших — выросшее число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Работодатели вернули часть сотрудников в офисы, школьники и студенты пошли на учебу, а из регионов вернулись граждане, приезжающие в столицу на сезонные заработки. Кроме того, считают в оперативном штабе Москвы, из-за прохладной погоды люди чаще стали проводить время в закрытых помещениях — в музеях, кинотеатрах и кафе.

Владимир Путин уверен, что Россия достигла больших успехов в борьбе с пандемией.

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса, присутствуют жалобы на свое состояние, — это признал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам Мурашко, такие осложнения ожидаемы.

Американский вирусолог Константин Чумаков считает, что добровольцы, получающие сейчас прививку от коронавируса, фактически стали подопытными.

Чумаков заключил, что в истории медицины известно много случаев, когда препарат усиливал болезнь, а не защищал от нее.

Глава Министерства образования Валерий Фальков утверждает, что в вузах России с начала учебного года не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По его словам, студенты и преподаватели обязаны носить маски, однако приобретают их учебные заведения. С 1-го сентября учебных процесс в вузах возобновился в традиционном очном формате.

В петербургских театрах отменили шахматную рассадку. Роспотребнадзор согласовал новый стандарт безопасности, в котором ослабил коронавирусные ограничения. Зрители в театрах и цирках Петербурга снова могут сидеть рядом друг с другом, однако другие требования безопасности остались в силе. В частности, по документу, который опубликовал Смольный, на всех зрелищных мероприятиях нужно носить маски, а организаторы должны проверять у гостей температуру. Тем не менее, чиновники требуют, чтобы театры и цирки рассчитывали общее число посетителей спектакля или представления с учётом соблюдения публикой социальной дистанции. А в залах более чем на четыре тысячи человек, можно продавать лишь половину билетов, уточняет портал МР7. Отмечу, что кинотеатрам, которые открыли в конце прошлой недели, уже тогда разрешили не соблюдать требования шахматной рассадки. В кинозалах зрители могут садиться группами, если они пришли одной компанией. Социальную дистанцию в виде одного свободного места нужно соблюдать только между такими группами, а если расстояние между креслами превышает метр, то зрители могут занять все места. По оценке «фонда кино» в первые выходные после открытия кинотеатров в Петербурге их посетила примерно половина от аудитории, которая приходила в уик-энд до пандемии.