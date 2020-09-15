Мосгорсуд признал законным продление ареста журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене

Адвокат Иван Павлов утверждает, что никаких новых документов в ходе сегодняшнего судебного заседания представлено не было. Сафронов пробудет под стражей как минимум до 7 декабря.
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