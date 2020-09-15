Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил о планах отправить российскую миссию для исследования Венеры

При этом от совместного с Соединенными Штатами участия в проекте по запуску на эту планету исследовательской станции было решено отказаться.

Российские исследования второй по удаленности от Солнца планеты солнечной системы вошли в проект Единой государственной программы России, запланированной на 2021-2030 годы. Впрочем, ранее, шла речь о сокращении финансирования этой программы. Теперь же Дмитрий Рогозин заявил, что России негоже отставать в исследованиях от других, поскольку хоть на Венере, по его словам, и «сущий ад», но «все-таки она – русская планета», поскольку там еще 50 лет назад смогла совершить посадку советская научная станция. Одним из поводов для прозвучавших заявлений стало открытие астрономов Кардиффского университета, которые накануне объявили, что в атмосфере планеты обнаружен газ фосфин. Это может косвенно свидетельствовать о присутствии там микроорганизмов, жизнь которых возможна в условиях высокой температуры ха счет сложных химических реакций. Интерес заключается в том, что суть этих процессов ученым пока неизвестна. Прокомментировал сообщение ученых и глава НАСА Джим Брайденстайн, который отметил, что обнаружение фосфина говорит в пользу допущения о существовании внеземной жизни. Сегодня же фонд «Прорывные инициативы», основанный 5 лет назад российским миллиардером Юрием Мильнером, сообщил о решении профинансировать поиски простейших форм жизни в атмосфере Венеры. Впрочем, доверить деньги из фонда Мильнер решил научной группе под руководством профессора планетологии Массачусетского технологического института Сары Сигер.

О запуске новой исследовательской миссии на Венеру в фонде Юрия Мильнера не говорят – для начала ученым предстоит проанализировать насколько обоснованы доводы в пользу существования там каких-либо форм жизни.