Z Архив новостей новости
5 12 6 485
18:21, 15 сентября 2020

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил о планах отправить российскую миссию для исследования Венеры

©РИА Новости/Кирилл Каллиников
©РИА Новости/Кирилл Каллиников

При этом от совместного с Соединенными Штатами участия в проекте по запуску на эту планету исследовательской станции было решено отказаться.

Российские исследования второй по удаленности от Солнца планеты солнечной системы вошли в проект Единой государственной программы России, запланированной на 2021-2030 годы. Впрочем, ранее, шла речь о сокращении финансирования этой программы. Теперь же Дмитрий Рогозин заявил, что России негоже отставать в исследованиях от других, поскольку хоть на Венере, по его словам, и «сущий ад», но «все-таки она – русская планета», поскольку там еще 50 лет назад смогла совершить посадку советская научная станция. Одним из поводов для прозвучавших заявлений стало открытие астрономов Кардиффского университета, которые накануне объявили, что в атмосфере планеты обнаружен газ фосфин. Это может косвенно свидетельствовать о присутствии там микроорганизмов, жизнь которых возможна в условиях высокой температуры ха счет сложных химических реакций. Интерес заключается в том, что суть этих процессов ученым пока неизвестна. Прокомментировал сообщение ученых и глава НАСА Джим Брайденстайн, который отметил, что обнаружение фосфина говорит в пользу допущения о существовании внеземной жизни. Сегодня же фонд «Прорывные инициативы», основанный 5 лет назад российским миллиардером Юрием Мильнером, сообщил о решении профинансировать поиски простейших форм жизни в атмосфере Венеры. Впрочем, доверить деньги из фонда Мильнер решил научной группе под руководством профессора планетологии Массачусетского технологического института Сары Сигер.

О запуске новой исследовательской миссии на Венеру в фонде Юрия Мильнера не говорят – для начала ученым предстоит проанализировать насколько обоснованы доводы в пользу существования там каких-либо форм жизни.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

В ЕС заявили о возможности создания глобального санкционного режима и присвоить ему имя Навального Произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, сказал глава внешнеполитической службы ЕС…

5 73 6 6065
Новости

фото: SERGEI ILNITSKY/ ТАСС Первая запись Навального, сделанная после выхода из комы, набрала за несколько часов более миллиона лайков Находящийся после отравления в бердлинской клинике Шарите политик написал, что все еще почти ничего не умеет, но вчера смог целый день дышать сам…

5 57 6 6054
Новости

Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории РФ были уничтожены Это зафиксировано в установленном порядке…

5 101 6 10886
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Список Навального Но любой закон, Акт или санкционный список не даст никакого серьезного эффекта, пока добро от зла не начнем отличать мы с вами. Пока в нашей стране вообще будут возможны такие преступления, как попытка убийства Алексея Навального…

5 39 6 5061 17:57
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 314 6 44049 10.09
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 248 6 37217 09.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 273 6 41230 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Никакие фальсификации не сработали: у «Яблока» 47 депутатов Наши депутаты избирались для того, чтобы защищать жителей российских городов и поселков от произвола местных властей, от арестов, от завышенной квартплаты, от зарвавшихся чиновников…

5 39 6 6241 11:42
Новости

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии По его словам, Европа считает выборы 9-го августа сфальсифицированными и называет лучшим решением ситуации новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ…

5 52 6 8326
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 114 6 18678 13.09
Блоги

+ Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

5 42 6 7961 12.09
8читать ;смотреть
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 61 6 12130 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 338 6 68433 11.09
Блоги

Акция в поддержку Марии Колесниковой в Минске. Хроника событий Бойцы белорусского ОМОНа жестко задерживают участниц женского марша протеста в Минске…

5 84 6 37495 08.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 41 6 8618 11.09
8читать ;смотреть
Новости

Алексей Навальный собирается после отравления вернуться в Россию и продолжить свое дело, пишет New York Times По сведениям издания, основной критик президента Владимира Путина сказал это немецкому прокурору

5 25 6 7360

Популярное за неделю

Новости

В Белоруссию прибыли военнослужащие десантно-штурмовой дивизии из Пскова Как заявляют в Министерстве обороны, им предстоит участвовать в совместных учениях…

5 22 6 12417
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 59 6 144821 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 114 6 18717 13.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 93 6 185056 10.09
Блоги

Михаил Козырев журналист

Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным «праведникам» Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю. Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль. Все отмазывались несколькими купюрами в лапу тормознувшему гаишнику…

5 300 6 130234 10.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8746711
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4632893

Сегодня в эфире