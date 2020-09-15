В США в продажу сегодня поступает книга о Трампе, которую написал один из самых известных журналистов страны Вудворд

В США в продажу сегодня поступает книга о Дональде Трампе, которую написал один из самых известных журналистов страны Боб Вудворд. Ее уже называют разоблачительной.

Президент США Дональд Трамп был рад дать интервью журналисту газеты Вашингтон Пост Бобу Вудворду, несмотря на то, что газету президент США называет не иначе как фейк ньюз и враг народа. Всего Вудворд провел с траппом 18 разговоров для своей книги, которые велись под запись, в общей сложности это 10 часов. Иногда Трамп звонил журналисту сам, обычно поздно ночью. Президент США каждый раз интересовался, собирается ли Вудворд написать «хорошую книгу». В итоге журналист, работающий в Вашингтон Пост с 1971 года и расследовавший Уотергейт, за что газета получила Пулитцеровскую премию, автор 19-ти книг об американской политике Боб Вудворд написал книгу «Ярость». Самые скандальные отрывки из нее (подтвержденные аудиозаписями) были опубликованы на прошлой неделе — в интервью Вудворду 7 февраля Дональд Трамп заявил, что намеренно принижает опасность коронавируса, чтобы не сеять панику, и признает, что это смертельно опасный вирус, гораздо опаснее гриппа. Через две недели после этого на пресс-конференции президент США заявил, что смертность от коронавируса гораздо ниже, чем говорят ученые, и что по степени опасности коронавирус не опаснее гриппа.

Президент США в интервью Фокс.Ньюз сказал, что ознакомился с изданием, но счел его скучной.