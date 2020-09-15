В Белоруссии начался первый этап совместных с Россией учений «Славянское братство»

В Министерстве обороны России подчеркивают, что маневры не направлены против других стран. Ранее была информация, что Россия направляет на учения около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники.

В этом году от участия в учениях отказалась Сербия.

В Кремле рассчитывают на сохранение братских отношений между Россией и Белоруссией, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дмитрий Песков не стал говорить журналистам, есть ли у Кремля план на случай, если Александр Лукашенко не сможет удержать власть.

Сегодня Минфин Белоруссии сообщил, что ожидает поступления кредита России на полтора миллиарда в короткие сроки. Договоренность об этом был а достигнута накануне входе переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам политолога Андрея Суздальцева, Москва единственный союзник Минска, готовый предоставить такие большие средства. По мнению Суздальцева, Россия стремится сохранить свое влияние на Белоруссию, но никаких мер для разрешения внутреннего конфликта пока не предлагается.

Владимир Путин во внешней и внутренней политике преследует несколько целей, — считает российский историк и социолог Сергей Медведев. В интервью французской газете Фигаро он представляет основные тезисы своей книги. Книга Сергея Медведева «Четыре войны Путина», со слов автора, разделена на четыре части, каждая из которых анализирует четыре, цитата, «поля сражения» современного российского режима. Одно из них определяется как «война за географическое пространство» и выражается в произошедших за последние годы аннексии Крыма, войне в Грузии, неудавшемся госперевороте в Черногории, а также — неоколониальной войне в Сирии и попытках объединения с Белоруссией. Вторая составляющая этой войны, по мнению Медведева, касается восстановления советских имперских символов в виде помпезных парадов, строительстве китчевых соборов и проведении сверхдорогих олимпийских игр в Сочи. Параллельно с этим Кремль активно вторгается в частную жизнь россиян, контролируя их привычки и даже сексуальные практики, считает историк. – Власти стремятся управлять населением и распоряжаться им как «биологической массой, как ресурсом, подобным нефти и газу» (цитата по сайту Иносми). И наконец, четвертым фронтом борьбы Путина, продолжает издание, является война за Память: согласно собеседнику газеты, победа СССР над фашизмом во Второй мировой войне стала для Кремля и его лидера настоящей религией, снова цитата: «Отчаявшись построить будущее, (российское) государство решило сочинить героическое прошлое, создавая миф, согласно которому вся его история была чередой непрерывных побед». Автор книги «Четыре войны Путина» в интервью Фигаро сравнивает нынешнюю политическую систему России со средневековой, восходящей к эпохе Ивана Грозного. Одновременно с этим, отвечая на вопрос о том, как Москва смотрит на Европу, Медведев утверждает, что этот взгляд представляет собой «сочетание зависти и презрения, ревности и национальной гордости». Рассуждая об отношениях с Украиной, собеседник газеты приводит слова бывшего советника по нацбезопасности США, еще в советские времена, Збигнева Бжезинского, который уверен, что «Россия будет оставаться империей, пока не потеряет Украину». Это как раз и произошло в 2013-14 годах, считает автор книги, называя украинский проект Москвы одной из главных «стратегических ошибок» российского президента.

Кстати, Сергей Медведев называет Алексея Навального единственным политиком, который может составить конкуренцию Владимиру Путину.