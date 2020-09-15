Глава дипломатии ЕС призывает Европу разработать проект санкций по аналогии с Актом Магнитского в США

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает европейские страны как можно скорее разработать проект санкций за нарушения прав человека по аналогии с Актом Магнитского в США и присвоить этому санкционному режиму имя российского политика Алексея Навального. Свои объяснения он представил на сессии Европарламента.

В Кремле и МИДе предложения Борреля пока не прокомментировали. Сенатор Олег Морозов заявил агентству РИА Новости, что «Список Навального» в случае появления будет носить антироссийский характер и он не имеет под собой правовой основы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США и Европа специально вредят России.

Европейские страны, возможно, действительно одобрят «Список Навального», однако их действия вряд ли окажут сильное влияние на Россию, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко заключил, что одобрение «Списка Навального», скорее всего, будет иметь символическое значение.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш утверждает, что политик после завершения лечения в Германии вернется в Россию. В Твиттере она пишет, что понимает причину интереса к этой теме, однако ей странно, что кто-то мог думать иначе.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на информированный источник в Берлине, пишет, что Алексей Навальный хочет вернуться на родину.

Публикация Алексеем Навальным своей фотографии из клиники Шерите сегодня одна из главных мировых новостей. Под снимком в Инстаграме на данный час более миллиона лайков. Навальный пишет, что у него еще много проблем со здоровьем, однако он может самостоятельно дышать.

Реабилитация Алексея Навального вряд ли займет много времени, — считает заведующий отделом периоперативной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в Бостоне. Константин Балонов сказал в эфире «Эха Москвы», что на это может уйти несколько недель. Константин Блаонов добавил, что Навальный сейчас наверняка испытывает сильную мышечную слабость, что характерно после длительного пребывания под ИВЛ.