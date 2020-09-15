Нынешнее лето стало самым жарким в истории на Северном полушарии

Как говорится в твиттере ООН, температура за три месяца была на 1,17 градусов выше средней. Особенно сильная жара отмечалась в августе в Европе, в центральной и северной России, в юго-восточных районах Китая и на западе США.
2020-09-15T17:33:19+03:00
2020-09-15T17:51:47+03:00
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17:33, 15 сентября 2020
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