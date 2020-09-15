Полиция задержала Александра Смирнова, подозреваемого в хищении миллиарда рублей на рынке форекс

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В МВД сообщили, что задержали предполагаемого организатора хищения, находившегося в федеральном розыске, но не раскрыли его личность. Он арестован.
2020-09-15T17:32:05+03:00
2020-09-15T17:40:37+03:00
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17:32, 15 сентября 2020
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