Избыточная смертность в России этим летом более чем в три раза превысила официальные данные по ковид-смертям

Избыточная смертность в России, зарегистрированная этим летом, более чем в три раза превысила официальные данные по ковид-смертям. Согласно данным, опубликованным в начале сентября Росстатом, с мая по июнь на пике вспышки эпидемии было зафиксировано почти 58 тысяч избыточных смертей. Эта цифра рассчитывается путем сравнения показателей этого года с теми же периодами за предыдущие пять лет.

Согласно официальной статистике, смертность от COVID-19 с мая по июль составила почти 16 тысяч.

По мнению некоторых экспертов, такое расхождение ставит под сомнение точность подсчета смертей от коронавируса.

В Москве ранее объясняли, что в России причина смерти указывается более точная, чем в других странах.