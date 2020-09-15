Владимир Путин уверен, что Россия достигла больших успехов в борьбе с пандемией коронавируса

Об этом он сказал, участвуя по видеосвязи в церемонии открытия новых медицинских центров Минобороны.
За последние сутки в России коронавирусом заразились более пяти с половиной тысяч человек.
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Об этом он сказал, участвуя по видеосвязи в церемонии открытия новых медицинских центров Минобороны.
За последние сутки в России коронавирусом заразились более пяти с половиной тысяч человек.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…