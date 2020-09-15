Мосгорсуд оставил в силе продление ареста журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене

Он останется под стражей до 7 декабря. Следователь ФСБ обещал показать обвиняемому материалы, которые тот якобы передавал чешской разведке. Однако пока никаких новых документов, доказывающих вину Сафронова, суду представлено не было, — сообщил «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов. Решение продлить арест Сафронова является незаконным и необоснованным, — заключил Иван Павлов.

Советника главы Роскосмоса и бывшего сотрудника газет «Коммерсантъ» и Ведомости, задержали и арестовали 7 августа по подозрению в работе на чешские спецслужбы. Сафронов вину не признает и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.