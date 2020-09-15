В ЕС заявили о возможности создания глобального санкционного режима и присвоить ему имя Навального

В Евросоюзе заявили о возможности создания глобального санкционного режима за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. Произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что таким образом имя Навального будет ассоциироваться с санкциями Евросоюза против тех, кто нарушает права человека.

Европа может принять санкции против РФ в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, но вряд ли это окажет большое давление на Россию. Такое мнение высказал в в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «В отношении «акта Навального», могу предположить, что могут принять. Будет достигнут какой-то консенсус, но персональные санкции в отношении пяти сотрудников Главного разведывательного управления, пяти сотрудников Службы внешней разведки, пяти сотрудников Федеральной служб безопасности, не знаю, главврача или главного эпидемиолога омской больницы, я считаю — это как из «пушки по воробьям». И ничего это дело не решит», — сказал он. По мнению С.Алексашенко, у Запада «нет никакой четкой концепции противостояния путинскому авторитаризму». «У них нет никакого желания биться за права человека. Однако, нельзя совсем ничего не сделать, нельзя не обратить внимания совсем на это преступление двойное — с одной стороны попытка убийства политического оппонента, с другой — применение боевых отравляющих веществ. При этом я достаточно скептически отношусь к санкциям в отношении России. Поэтому ничего не будет», — отметил он. Принятие «Списка Навального», по словам С.Алексашенко, скорее всего, будем иметь символическое значение.

Алексею Навальному стало плохо 20-го августа, когда он возвращался из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его госпитализировали в Омскую клинику, а через два дня перевезли в Германию. Там у него выявили отравление нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» .

Накануне берлинская клиника Шерите сообщила, что политик отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Сегодня Навальный сделал первую запись в Инстаграме после выхода из комы. Он сообщил, что дышит без посторонней помощи. На фото Навальный сидит на больничной койке в окружении членов семьи. За несколько часов под этой публикацией отметки «нравится» поставили более 900 тысяч человек.