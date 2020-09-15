По мнению защиты Сафронова, решение суда о продлении срока содержания его под стражей «незаконно и необоснованно»

Защита журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, считает решение Московского городского суда о продлении срока его содержания до 7 декабря «незаконным и необоснованным». Об этом адвокат Иван Павлов рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Адвокат сказал, что никаких новых документов, доказывающих вину Ивана Сафронова, суду представлено не было.

«Каких-либо новых документов сегодня суду представлено не было. И мы считаем, что решение как решение первой инстанции, так и решение суда второй инстанции является незаконным и необоснованным», — сказал он.

По словам И.Павлова, сегодня было апелляционное заседание Мосгорсуда, который рассмотрел жалобу защиты на постановление Лефортовского суда, в котором содержалось продление срока содержания под стражей Ивана Сафронова еще на 3 месяца.

«Мы обжаловали решение Лефортовского суда, но Мосгорсуд с нами в очередной раз не согласился. И что удивительно, принял решение, вообще не рассматривая никакие документы. Если на прошлом заседании следователь ФСБ представил суду хоть какие-то документы (правда с грифом секретности), и я не могу сказать что было там. Но могу точно сказать чего там не было — там не было ничего, что свидетельствовало бы о совершении Иваном Сафроновым инкриминируемого ему преступления. Не содержались никакие данные свидетельствующие о том, что Сафронов передавал какую-либо информацию иностранным гражданам», — рассказал он.

Адвокат отметил, что со слов И.Сафронова ранее следователь обещал показать обвиняемому материалы, которые тот якобы передавал иностранной разведке.

«Недавно Иван Сафронов обратился к следователю с ходатайством, в котором просил представить ему для того, чтобы он дал показания, те сведения, которые он якобы передал иностранным гражданам. И следователь с его слов якобы согласился и удовлетворил это ходатайство. Только до сих пор почему-то не предоставил ему эти данные для того, чтобы он мог их прокомментировать, из каких открытых источников он их взял. Потому что любые данные, когда-либо использованные Иваном Сафроновым, могли быть получены только из открытых источников», — сообщил адвокат.

Однако, по словам И.Павлова, следствие «упорно скрывает эту информацию».

«Остается лишь гадать, если следствие скрывает этот факт, то по одной причине — если это станет известно не только Ивану, но и всем остальным, то все поймут ту самую связь обвинения с его профессиональной журналистской деятельностью, которую следователи отчаянно скрывают от общественности», — отметил он.