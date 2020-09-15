Новым адвокатом Михаила Ефремова станет Роман Филиппов

Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляции на приговор по делу о смертельном ДТП, — сообщает газета «Московский Комсомолец». По данным издания, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, он специализируется на гражданском и уголовном праве.

На прошлой неделе Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, артист после этого заявил, что представляющий его интересы адвокат Эльман Пашаев его подставил.