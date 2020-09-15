Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляции на приговор по делу о смертельном ДТП, — сообщает газета «Московский Комсомолец». По данным издания, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, он специализируется на гражданском и уголовном праве.
На прошлой неделе Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, артист после этого заявил, что представляющий его интересы адвокат Эльман Пашаев его подставил.
Новым адвокатом Михаила Ефремова станет Роман Филиппов
Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляции на приговор по делу о смертельном ДТП, — сообщает газета «Московский Комсомолец». По данным издания, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года, он специализируется на гражданском и уголовном праве.