В немецком институте, который занимается лицензированием вакцин, полагают, что одобрение первых препаратов против коронавируса может произойти в конце этого, либо в начале следующего года. Тем не менее, регулирующие органы должны тщательно подходить к рассмотрению заявок на регистрацию, — заявили в руководстве института.

В свою очередь, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан подчеркнул, что правительство хочет получить безопасную и эффективную вакцину. При этом необязательно, чтобы она была первой в мире. В этом вопросе Германия будет руководствоваться правилами, согласованными Евросоюзом.