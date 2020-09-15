У некоторых добровольцев по испытаниям российской вакцины от коронавируса есть небольшие жалобы

У некоторых добровольцев, которым в рамках третьей фазы испытаний привили российскую вакцину от коронавируса Спутник-V, есть небольшие жалобы. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Мурашко добавил, что такие осложнения прогнозируемы, о них написано в инструкции.
2020-09-15T16:33:52+03:00
2020-09-15T16:52:43+03:00
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16:33, 15 сентября 2020
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