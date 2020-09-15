Алексей Навальный опубликовал в инстаграме первую запись после выхода из комы. Он написал, что все еще почти ничего не умеет, но вчера смог целый день дышать сам, без посторонней помощи. Запись сопровождается фото, на котором ведущий российский оппозиционный политик сидит на больничной койке в окружении семьи.

Накануне берлинская клиника «Шарите», в которой Навальный находится после отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», сообщила, что он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.