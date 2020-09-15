Мосгорсуд оставил в силе продление ареста журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене

Он останется под стражей до 7 декабря. Адвокат Дмитрий Катчев сообщил интернет-изданию МБХ медиа, что решение суда будет обжаловано. По его словам, защита просила повторно исследовать материалы в ходатайстве и поручительства, но суд не дал этого сделать. Заседание прошло в закрытом режиме. Советника главы «Роскосмоса» и бывшего сотрудника газет «Коммерсант» и «Ведомости» задержали и арестовали 7 августа по подозрению в работе на чешские спецслужбы. Сафронов вину не признает и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.