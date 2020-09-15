В США должна начаться церемония подписания соглашения об установлении отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном

В США в ближайшие часы должна начаться церемония подписания соглашения об установлении отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и королевством Бахрейн.

По данным газеты The Jerusalem Post, проект планируемого к подписанию при посредничестве США документа дорабатывался до последних часов, а его содержание оставалось секретным. Израильский премьер, который уже прилетел в Вашингтон, после телефонного разговора с королем Бахрейна Хамадом аль-Халифой сказал, что рассчитывает на теплый мир. На церемонию, которая пройдет на южной лужайке Белого дома помимо участников соглашения приглашены и ключевые представители американского политического истеблишмента, в том числе и сенаторы-демократы. Эмираты будет представлять глава МИД, а Бахрейн – наследный принц этой арабской монархии. ОАЭ и Бахрейн станут третьей и четвертой арабскими странами, которые установят отношения с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году. Ожидается, что историческое подписание пройдет в присутствии президента США Дональда Трампа. Ранее норвежский политик Кристиан Тибринг-Гедде за посреднические усилия Трампа инициировал в Нобелевском комитете его выдвижение на премию мира.

В конце августа власти Ливана заявили о том, что возможно в будущем подпишут соглашения о нормализации отношений с Израилем.