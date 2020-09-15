Руководитель фракции «СР» в Госдуме предлагает отказаться от размещения избирательных участков в школах

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предлагает отказаться от практики размещения избирательных участков в школах и не привлекать в массовом порядке учителей к работе на выборах. Сегодня, обращаясь к коллегам, Миронов отметил, что политику и образование нужно развести. Он сослался на опыт организации голосования по поправкам в Конституцию, когда проголосовать можно было даже в палатках во дворах домов.