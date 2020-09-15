Руководитель фракции «СР» в Госдуме предлагает отказаться от размещения избирательных участков в школах

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предлагает отказаться от практики размещения избирательных участков в школах и не привлекать в массовом порядке учителей к работе на выборах. Сегодня, обращаясь к коллегам, Миронов отметил, что политику и образование нужно развести. Он сослался на опыт организации голосования по поправкам в Конституцию, когда проголосовать можно было даже в палатках во дворах домов.
2020-09-15T16:08:08+03:00
2020-09-15T16:18:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2709609-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3315783.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:08, 15 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…