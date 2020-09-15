Владимир Путин считает, что Россия эффективно противостоит коронавирусу. Он сказал, что наша страна находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на сто тысяч населения. И при этом на сотом месте по смертности от COVID-19 . Путин считает, что стабильная эпидемиологическая обстановка в России связана с тем, что в частности, удается выявлять болезнь на ранних стадиях.

Напомним, — согласно последним данным оперативного штаба, в России число инфицированных увеличивается – за сутки выявлено более 5 с половиной тысяч новых случаев. В Москве за день COVID-19 подтвердился у 730 человек и это самый высокий показатель с конца июня.