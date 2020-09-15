Руководитель внешнеполитической службы ЕС: ЕС должен ввести санкционный режим за нарушение прав человека

Европейский Союз должен ввести санкционный режим за нарушение прав человека по аналогии с актом Магнитского в США и присвоить ему имя Алексея навального. Об этом сегодня на заседании парламента говорил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

В Кремле и в МИДе предложение Борреля пока не прокомментировали.

Сенатор Олег Морозов заявил агентству РИА Новости, что планы ЕС создать «Список Навального» не имеет под собой правовой основы. Он назвал его антироссийским.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш утверждает, что политик после завершения лечения в Германии вернется в Россию. В Твиттере она пишет, что понимает причину интереса к этой теме, однако ей странно, что кто-то мог думать иначе.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на информированный источник в Берлине, пишет, что Алексей Навальный хочет вернуться на родину. Сегодня, кстати, политик опубликовал в Инстаграме свою фотографию в клинике «Шарите». Она также пишет, что многого еще не может делать, но уже дышит самостоятельно.

В Кремле будут рады выздоровлению Алексея Навального. Что касается его возвращения на родину, то это его личное дело, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дмитрий Песков подчеркнул, что не имеет возможности отслеживать изменения в состоянии здоровья Навального.