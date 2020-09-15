В Верховном суде завтра состоится заседание по пересмотру «болотного дела» в отношении Удальцова и Развожаева

В Верховном суде завтра 16 сентября состоится заседание по пересмотру «болотного дела» в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и активиста Леонида Развожаева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Сергей Удальцов.

«В среду 16 сентября в Верховном суде состоится заседание по пересмотру так называемого «болотного дела» в отношении меня и Леонида Развожаева. В 2014 году нас признали организаторами якобы массовых беспорядков на Болотной площади, мы получили по 4,5 года лишения свободы. Однако затем в ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором указал на значительные нарушения в ходе следствия, судебного рассмотрения, при вынесении приговора. На этом основании мы обратились в Верховный суд за пересмотром нашего уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам», — сказал он.

С.Удальцов подчеркнул, что будет настаивать на отмене приговора от 2014 года и направлении дела на новое рассмотрение.

В 2019 году Европейский суд по правам человека присудил Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву компенсацию в 24 тысячи евро, признав их потерпевшими в деле о массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году.