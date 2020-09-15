Глава Роспотребнадзора заявила, что человек, переболевший коронавирусом, остается заразным до 90 дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, переболевший коронавирусом, остается заразным до 90 дней. Сегодня на заседании Российской академии наук она рассказала о наблюдениях как зарубежных, так и российских специалистов. За последние сутки коронавирус в России выявлен более чем у 5,5 тысяч человек. Лидером остается Москва. COVID-19 подтвердился у 730-ти человек. Это самый большой показатель с конца июня.
2020-09-15T15:33:54+03:00
2020-09-15T15:46:48+03:00
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15:33, 15 сентября 2020
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