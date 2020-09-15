Фонд российского предпринимателя Юрия Мильнера будет финансировать исследования Венеры

В сообщении на сайте фонда говорится, что научная группа будет состоять из специалистов мирового уровня, руководить ими будет Сара Сигер, профессор из Массачусетского технологического института.

Между тем, Роскосмос сообщил сегодня об отказе сотрудничать с США в исследовании Венеры.