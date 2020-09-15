В Министерстве обороны России подчеркивают, что маневры не направлены против других стран. Ранее была информация, что Россия направляет на учения около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники.
В этом году от участия в учениях отказалась Сербия.
В Белоруссии начался первый этап совместных с Россией учений «Славянское братство»
В Министерстве обороны России подчеркивают, что маневры не направлены против других стран. Ранее была информация, что Россия направляет на учения около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники.