Z Архив новостей новости
5 22 6 2321
15:32, 15 сентября 2020

ЕС может ввести новый пакет санкций за нарушение прав человека, присвоив ему имя Навального

Европейский союз может ввести новый пакет санкций за нарушение прав человека, присвоив ему имя Алексея Навального. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это может стать аналогом «акта Магнитского», введенного в США и в ряде европейских стран.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории РФ были уничтожены Это зафиксировано в установленном порядке…

5 90 6 8695
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 312 6 43424 10.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 273 6 41009 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 248 6 36969 09.09
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Вы правду сейчас не говорите мне, но даже вы, я абсолютно уверен, знаете, что Алексей Навальный является американским агентом. Вам запрещено просто правду говорить. Вас с работы, может, уволят…

5 72 6 19783 08.09
#слушать 37:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 110 6 17912 13.09
Новости

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии По его словам, Европа считает выборы 9-го августа сфальсифицированными и называет лучшим решением ситуации новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ…

5 45 6 7884
Блоги

Алексей Навальный политик

Привет, это Навальный... Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам…

5 266 6 47831 12:43
Блоги

+ Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

5 42 6 7935 12.09
8читать ;смотреть
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 61 6 12089 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 338 6 68382 11.09
Блоги

Акция в поддержку Марии Колесниковой в Минске. Хроника событий Бойцы белорусского ОМОНа жестко задерживают участниц женского марша протеста в Минске…

5 84 6 37449 08.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 41 6 8614 11.09
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Нечаев председатель партии «Новые люди»

Ночные страхи собаки Баскервилей Наша политическая система давно превратилась в болото. Она засасывает все новое, что пытается на этом болоте вырасти. Но если люди чего-то захотят, то они могут сделать все…

5 56 6 29272 08.09
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Две правды Но правду, истинную, настоящую, мы все равно когда-нибудь узнаем. Как узнали страшную правду о сталинских временах. Это очень горькая правда, ты не можешь, не хочешь поверить, что такое было в твоей стране…

5 51 6 21408 08.09
Новости

Алексей Навальный собирается после отравления вернуться в Россию и продолжить свое дело, пишет New York Times По сведениям издания, основной критик президента Владимира Путина сказал это немецкому прокурору

5 25 6 6994

Популярное за неделю

Новости

В Белоруссию прибыли военнослужащие десантно-штурмовой дивизии из Пскова Как заявляют в Министерстве обороны, им предстоит участвовать в совместных учениях…

5 26 6 9087
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 59 6 144228 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 110 6 17955 13.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 93 6 184511 10.09
Блоги

Михаил Козырев журналист

Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным «праведникам» Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю. Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль. Все отмазывались несколькими купюрами в лапу тормознувшему гаишнику…

5 299 6 129782 10.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8746561
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4632540

Сегодня в эфире