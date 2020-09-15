ЕС может ввести новый пакет санкций за нарушение прав человека, присвоив ему имя Навального

Европейский союз может ввести новый пакет санкций за нарушение прав человека, присвоив ему имя Алексея Навального. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это может стать аналогом «акта Магнитского», введенного в США и в ряде европейских стран.
2020-09-15T15:32:44+03:00
2020-09-15T15:36:29+03:00
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15:32, 15 сентября 2020
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