Защита бизнесмена Пономарева уверена, что обвинения против него не имеют юридических оснований

Защита бизнесмена Константина Пономарева уверена, что обвинения против него не имеют юридических оснований. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.

«Мы всем коллективом адвокатов убеждены, что это дело не имеет под собой юридических оснований. В части покушения на мошенничество, следователи считают, что Пономарев, обратившись в суд, имел намерение совершить мошенничество. Мы считаем, что любое обращение в суд, даже необоснованное, не является преступлением. В части налогов – Пономарев не мог уклоняться от уплаты налогов, так как все без исключения документы, на основании которых сделан вывод об уклонении, были у налоговой», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что в ходе судебного заседания 16 сентября предполагается заслушать позицию обвинения по указанному делу.

Бизнесмен Константин Пономарев, ранее отсудивший у компании IKEA 25 миллиардов рублей, обвиняется в уклонении от уплаты налогов и покушении на мошенничество. Ранее суд приговорил к восьми годам колонии бизнесмена Константина Пономарева по делу о ложном доносе.