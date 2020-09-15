Мосгорсуд признал законным продление ареста журналиста Ивана Сафронова

Заседание прошло в закрытом режиме из-за грифа «секретно» в деле.

Защита просила суд в рамках апелляции повторно исследовать материалы ходатайства ФСБ о продлении ареста, а также документы адвокатов, в том числе 146 личных поручительств и характеристик. Однако Мосгорсуд отказался это делать. В ходе заседания следствие вновь не представило никаких документов, а единственным аргументом в пользу ареста стала тяжесть статьи, по которой проходит Иван Сафронов. Об этом сайту РБК сказал его адвокат Дмитрий Катчев. По словам защитника, следствие имеет обвинительный уклон, и единственная его задача — месть за профессиональную деятельность журналиста. Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене путем шпионажа. Детали ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Иван Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений.

Журналисту ранее предлагали пойти на сделку со следствием, однако он отказался.