Роскосмос решил отказаться от сотрудничества с США в изучении Венеры. В сообщении ведомства говорится, что теперь это будет независимый национальный проект. Роскосмос совместно с Академией наук уже разработал программу исследования планеты. Она состоит из нескольких миссий.

Ранее предполагалось, что проект будет совместным с NASA.