Глава дипломатии ЕС считает, что ЕС должен присвоить имя Навального санкционному режиму за нарушение прав человека

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ЕС должен присвоить имя Алексея Навального санкционному режиму за нарушение прав человека. Сегодня на сессии Европарламента он сказал, что произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить европейские страны прекратить дискуссию. Боррель считает, что Европейский союз должен утвердить механизм, аналогичный «акту Магнитского» в США, и имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США и Европа специально вредят России.

Володин считает, что присутствие Навального за границей несет опасность его жизни.

Между тем, Навальный опубликовал первое фото из берлинской клиники «Шарите». Он пишет в Инстаграме, что может самостоятельно дышать. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, в свою очередь, отмечает в Твиттере, что Навальный намерен вернуться в Россию.