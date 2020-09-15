Фальков утверждает, что в вузах с начала учебного года не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

Глава Министерства образования Валерий Фальков утверждает, что в вузах России с начала учебного года не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По его словам, студенты и преподаватели обязаны носить маски, однако приобретают их учебные заведения. С 1-го сентября учебных процесс в вузах возобновился в традиционном очном формате.