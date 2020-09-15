Суд арестовал главу комитета финансов Выбогорского района Ленинградской области. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге.

По версии следствия Александр Болучевский мог вывести из бюджета более 700 миллионов рублей. Подобного уровня хищений в регионе еще не вменяли ни одному госслужащему. Портал «47 ньюс» выяснил, с какой целью действовал Болучевский. Якобы к нему в доверие втерся некий человек, который предложил должность федерального уровня. Разумеется, не бесплатно. За 200 миллионов рублей, но затем цена выросла. Работала же схема таким образом. Следствие считает, что чиновник объединился с неустановленными пока лицами. Те предоставляли его подчиненным сведения о якобы выполненных строительно-ремонтных работах. Деньги компаниям-пустышкам платили из областного и местного бюджета Выборгского района и обналичивали в пользу Болучевского. В материалах дела фигурирует, например, филиал областного «Центра социальной защиты населения». Сведений о том, что в обозримом прошлом там был ремонт, найти не удалось.

200 миллионов рублей из 700, которые, по версии следствия, похитил чиновник, вернуть невозможно, поскольку компаний, на чьи счета они были переведены, не существует.