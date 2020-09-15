Европейский союз может ввести новый пакет «Алексея Навального»

Европейский союз может ввести новый пакет санкций за нарушение прав человека, присвоив ему имя Алексея Навального. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это может стать аналогом «акта Магнитского», введенного в США и в ряде европейских стран.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш утверждает, что политик после завершения лечения в Германии вернется в Россию. В Твиттере она пишет, что понимает причину интереса к этой теме, однако ей странно, что кто-то мог думать иначе.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на информированный источник в Берлине, пишет, что Алексей Навальный хочет вернуться на родину. Сегодня, кстати, политик опубликовал в Инстаграме свою фотографию в клинике «Шарите». Она также пишет, что многого еще не может делать, но уже дышит самостоятельно.