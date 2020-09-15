Против Романа Широкова возбудили дело об избиении арбитра

Экс-футболисту сборной России грозит штраф, исправительные работы и даже 4 месяца ареста.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Обвинение Широкову пока не предъявлено. Его адвокат Вадим Лялин подтвердил агентству факт возбуждения уголовного дела по статье умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

В свою очередь, зашита Данченкова будет добиваться, чтобы дело переквалифицировали и возбудили по статье покушение на убийство. «Широков должен получить реальный срок – считает адвокат пострадавшего Александр Островский. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы отлетела голова – добавил адвокат.

Инцидент произошел 10 августа в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку.

Ранее Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, а телеканал отстранил его от работы.