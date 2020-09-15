Французская Фигаро взяла большое интервью у российского историка, автора недавно вышедшей на Западе книги «Четыре войны Путина».

Отвечая на вопрос корреспондента газеты, Сергей Медведев уточнил, что речь идет о четырех полях сражений современного российского режима, на которых он пытается утвердиться. Первым из них является борьба за географическое пространство: ученый считает, что современная Россия, одержимая своим территориальным величием, старается возместить последствия распада СССР и занимается «собиранием русских земель». Это выражается в аннексии Крыма, милитаризации Арктики и военных авантюрах на Донбассе и в Сирии (перевод сайта Иносми). Второй, в кавычках, «войной» Путина является борьба за восстановление имперских символов – от помпезных памятников, до величественных военных парадов и сверхдорогой Олимпиады в Сочи. За этим следует борьба за контролирование частной жизни граждан как биологической массы и государственного ресурса, за формирование их потребительских привычек и сексуальных практик. И наконец, пишет Фигаро, цитируя автора исторического и социологического исследования, Путин ведет войну за Память о героическом прошлом, главным фронтом которой является прославление победы Советского Союза во Второй мировой войне.

В интервью французскому изданию историк сравнивает нынешнюю политическую систему России со средневековой, называя Владимира Путина «ретроградным лидером, сумевшим придать новую форму своему архаичному проекту» и «продать» его российским и западным элитам.