Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Выборы в республике ЕС называет сфальсифицированными.

Страны Евросоюза уверены, что выборы в Белоруссии сопровождались мошенничеством, а президент избран незаконно. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Выступая в Европарламенте, он сначала сделал ошибку, обозначив Александра Лукашенко президентов Украины, однако его поправили депутаты, подсказав, что речь идет о Белоруссии. В ответ глава европейской дипломатии извинился, а далее уже продолжил свою речь, верно указывая страну.

В свою очередь группа иностранных юристов готовит документы для привлечения президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги. Об этом сказал незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.

Свидетельства касаются действий силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов. Валерий Цепкало призывает страны Евросоюза ввести против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца.