Мурашко рассказал, что каждый седьмой доброволец, привитый от коронавируса, пожаловался на неприятные ощущения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что примерно каждый седьмой доброволец, привитый от коронавируса, пожаловался на неприятные ощущения – мышечные боли, слабость и повышение температуры. Прививки делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник». Привито более 300 человек. Мурашко добавил, что подобные осложнения прогнозировались и это описано в инструкции.

Американский вирусолог Константин Чумаков считает неправильным называть «Спутник V» вакциной от коронавируса, так как испытания этого препарата еще не завершены. По словам Чумакова, добровольцы, которых прививают сейчас, фактически стали подопытными.

По мнению Чумакова, результат испытаний станет известен к концу года.