Ведущий российский оппозиционный политик Алексей Навальный выложил в Инстаграме первое фото после комы

Навальный сидит на больничной койке в окружении членов своей семьи. Фото сопровождается текстом: «Привет, это Навальный. Скучаю по вам». Политик пишет, что вчера смог целый день дышать сам без посторонней помощи, и ему очень понравился этот процесс.

Американской газете The New York Times стало известно о планах Навального вернуться в Россию после выздоровления.

Собеседник The New York Times рассказал, что Алексей Навальный хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело. При этом ни о каких планах эмигрировать в Германию речи не идет. В разговоре с немецким прокурором политик выступил против сотрудничества с российскими властями, которые предложили Берлину провести совместное расследование случившегося. В России по факту отравления никакого дела не ведется. На данный момент, отмечает газета со ссылкой на свои источники, Навальный «полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится». Накануне берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение основатель ФБК, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ и он уже может на короткое время вставать с больничной койки. 7 сентября политика вывели из комы. Ранее врачи и эксперты лаборатории немецкого Бундесвера обнаружили в организме россиянина следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Выводы немецких специалистов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили эксперты из Франции и Швеции. Лаборатории трех стран проводили исследования независимо друг от друга. Проверку анализов оппозиционера начала ОЗХО.

Российские власти не признают факт отравления. В частности, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на момент вылета из страны в организме Навального не было отравляющий веществ, а все запасы «Новичка» в России уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия.

Кремль будет рад выздоровлению Алексея Навального. Возвращаться в Россию или нет – это его личное дело, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что Алексею Навальному нужно возвращаться в Россию.

Позже Ходорковский написал в Фейсбуке, что и сам готов вернуться.

Возможное возвращение Алексея Навального в Россию после отравления – это очень рискованный шаг, — такое мнение в нашем эфире высказал политик, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

По мнению Каспарова, Навальному было бы безопаснее некоторое время оставаться за границей.



Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что политик вернется в Россию. По ее словам, другие варианты никогда не рассматривались.