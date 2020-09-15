Отмена визита министра иностранных дел Лаврова связана с изменениями формата со стороны Германии – Песков

Отмена визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова связана с изменениями формата со стороны Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Поскольку формат визита был существенно урезан и изменен, по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение по отмене визита», — сказал он.

Ранее намеченный на 15 сентября рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин для участия в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств был отменен.

Сам С.Лавров накануне в интервью телеканалу RTVi сказал, что Запад использует отравление Алексея Навального для оправдания новых действий против Москвы. Глава МИД также подчеркнул, что сейчас у России нет законных оснований возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционного политика.