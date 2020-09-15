МВД России отказалось от законопроекта об ответственности за оскорбление полицейских в интернете

МВД России, как стало известно ТАСС, отказалось от законопроекта об ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Информированный источник не назвал причину, отметив, что документ прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Ранее руководство МВД предлагало штрафовать на 100 тысяч рублей за явное неуважение к органам внутренних дел, проявленное в интернете.
2020-09-15T13:33:52+03:00
2020-09-15T13:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 15 сентября 2020
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