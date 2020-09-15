Российский политик Алексей Навальный выложил в Инстаграме первую свою фотографию, сделанную в берлинской клинике «Шарите». Он пишет, что может дышать сам. При этом добавил, что еще почти ничего не умеет.

В ближайшее время Алексею Навальному понадобится реабилитация, — заявил в нашем эфире врач бостонской клиники Константин Балонов.

Константин Балонов добавил, что Алексей Навальный сейчас, скорее всего, испытывает сильную мышечную слабость, что характерно после длительного пребывания на искусственной вентиляции легких.

В Кремле, комментируя заявление Алексея Навального о намерении вернуться на родину, сказали, что любой гражданин волен уезжать и возвращаться.

На этом фоне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на пленарной сессии Европарламента, что Брюссель осуждает без каких-либо двусмысленностей попытку убийства Алексея Навального.