С российской стороны нет никаких факторов для ухудшения отношений с европейскими странами из-за Навального – Песков

С российской стороны нет никаких факторов для ухудшения отношений с европейскими странами из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения. Существует действительно ситуация с берлинским пациентом, и в данном случае Россия была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что России необходимо ознакомиться с результатами анализов Алексея Навального.

«Для того чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного. По каким-то причинам мы пока не получили ответа от наших германских визави на этот счет. Мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам. Поэтому мы пока бы не делали поспешных выводов о влиянии на наши отношения с целым рядом европейских стран. Мы просто в данном случае констатируем свое глубокое непонимание происходящего и подтверждаем свою готовность и наше намерение выяснить, что же произошло», — отметил он.

Пресс-секретарь президента также добавил, что российские врачи предлагали Германии «совместное повторное исследование» анализов А.Навального, однако инициатива осталась без ответа.

Немецкие врачи ранее пришли к выводу, что А.Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». По утверждениям правительства Германии, такие же результаты исследования биоматериалов политика получили и в независимых лабораториях Франции и Швеции.

А.Навального госпитализировали в Омске в середине августа. Через несколько дней его доставили в берлинскую клинику «Шарите», где оппозиционер долгое время находился в коме.