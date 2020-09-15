В Белоруссию прибыли военнослужащие десантно-штурмовой дивизии из Пскова

Как заявляют в Министерстве обороны, им предстоит участвовать в совместных учениях. Ранее стало известно, что Москва отводит так называемый силовой «резерв» от границы с Белоруссией. Его сформировали после начала массовых протестов в соседней стране.

Десантники из дислоцирующейся в Пскове 76-й дивизии будут вместе с белорусскими военными задействованы в совместных маневрах «Славянское братство – 2020». Как отмечает российское военное ведомство, им предстоит отработать навыки «организации и ведения специальных действий» и выполнения «задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей». Всего задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц спецтехники. Учения пройдут на полигоне «Брестский» в нескольких десятках километров от границы с Польшей. В 2020 году от традиционного участия в учениях отказалась Сербия. Евросоюз призывал Белград ограничить контакты с Минском под угрозой заблокировать евроинтеграцию балканской страны. Этим утром стало известно и о том, что созданный на границе России и Белоруссии на фоне масштабных протестных выступлений в городах соседней страны «резерв» расформирован, а задействованные в нем военные отправлены в места постоянной дислокации.

В Минобороны России подчеркивают, что и десантники после завершения учений «Славянское братство» в конце сентября вернутся на родину.