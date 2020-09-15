Алексей Навальный впервые после отравления появился в социальных сетях. Он пишет, что почти ничего не умеет, но вчера смог целый день дышать сам, и ему это очень понравилось. Навальный добавил, что скучает. Пост сопровождается фото Навального – он сидит на больничной койке в окружении семьи.

Источники американской газеты The New York Times утверждают, что Алексей Навальный планирует вернуться в Россию после выздоровления, чтобы продолжить свое дело. Комментируя это новость, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что любой гражданин России волен уезжать из России и возвращаться в Россию, и если он поправит свое здоровье, то все будут рады. В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с европейскими странами из-за ситуации с Навальный.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин называет происходящее провокацией Запада.

По мнению Володина, то, что Навальный остается за рубежом, внушает опасения за его жизнь.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз шокирован попыткой убийства Алексея Навального. Он напомнил, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом. Боррель ссылается на данные немецкой военной лаборатории, которые подтвердили независимые лаборатории Франции и Швеции. ЕС считает, что использование «Новичка» – это серьезное нарушение международного права и прав человека.

Между тем, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что на территории России нет запасов «Новичка». Они уничтожены, и это зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия.