В Кремле не видят причин для встречи президента Путина с Навальным после его возвращения в Россию – Песков

В Кремле не видят причин для встречи президента Владимира Путина с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, честно говоря, не видим причин, не видим и потребности в такой встрече. Поэтому я убежден, что такой встречи не будет», — сказал он.