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Эксклюзив Эха 12:59, 15 сентября 2020

В Кремле не видят причин для встречи президента Путина с Навальным после его возвращения в Россию – Песков

В Кремле не видят причин для встречи президента Владимира Путина с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы, честно говоря, не видим причин, не видим и потребности в такой встрече. Поэтому я убежден, что такой встречи не будет», — сказал он.



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